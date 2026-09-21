Sokaktaki tartışma kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki adamı öldürdü

Olay, Deliktaş Mahallesi’nde gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Sokakta yürüyen 35 yaşındaki Kazım Kavaklı ile Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki F.J. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yolda başlayan sözlü atışma, karşılıklı küfürleşmenin ardından kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga sırasında F.J., yanında bulunan bıçağı çıkararak Kazım Kavaklı’yı göğsünden yaraladı. Kavaklı kanlar içinde yere yığılırken, 15 yaşındaki F.J. olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kavaklı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kavaklı, doktorların sabaha karşı yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan F.J., polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Gece yarısı sokakta taşınan kesici aletle bir kişinin ölümüne yol açan 15 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.