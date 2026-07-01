Sokakta yürüyen gencin önünü araçla kesip vurdu! Polis her yerde o şüpheliyi arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta yürürken önü araçla kesilen 24 yaşındaki Berkay A. bacağından vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SOKAK ORTASINDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Nazif Sokakta meydana geldi. Sokakta yürümekte olan 24 yaşındaki Berkay A.’nın önü, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından araçla kesildi. Araçtan inen şahıs ile Berkay A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında kimliği belirsiz şüpheli, yanındaki tabancayla ateş açtı. Mermilerin hedefi olan Berkay A. bacağından vuruldu, saldırgan geldiği araca binerek hızla olay yerinden kaçtı.

PARK HALİNDEKİ ARACA DA MERMİ İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, sokakta park halinde bulunan 16 PL 001 plakalı otomobilin ön lastiğine isabet ederek hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİS OTOSUYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Bacağından yaralanan Berkay A., olay yerine gelen polis otosuna alınarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun takibi sürerken, polis ekipleri kaçan silahlı saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)