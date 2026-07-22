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Halk TV Türkiye Sokakta oyun oynuyordu! Freni boşalan kamyon 6 yaşındaki Zeynep'i hayattan kopardı

Sokakta oyun oynuyordu! Freni boşalan kamyon 6 yaşındaki Zeynep'i hayattan kopardı

Şanlıurfa'da sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir, altyapı çalışmaları sırasında freni boşalan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Sokakta oyun oynuyordu! Freni boşalan kamyon 6 yaşındaki Zeynep'i hayattan kopardı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında freni boşalan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON GERİ GİTMEYE BAŞLADI

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı kamyon, altyapı çalışmalarının yürütüldüğü sokakta seyir halindeyken freni boşalınca geri gitmeye başladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bu sırada sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir'in üzerine sürüklenerek altında kaldı. Kontrolden çıkan kamyon, ancak bir duvara çarparak durabildi.

6 YAŞINDAKİ ZEYNEP OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, küçük Zeynep Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Zeynep Demir'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Şanlıurfa
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