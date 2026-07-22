Sokakta oyun oynuyordu! Freni boşalan kamyon 6 yaşındaki Zeynep'i hayattan kopardı
Şanlıurfa'da sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir, altyapı çalışmaları sırasında freni boşalan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında freni boşalan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
FRENİ BOŞALAN KAMYON GERİ GİTMEYE BAŞLADI
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı kamyon, altyapı çalışmalarının yürütüldüğü sokakta seyir halindeyken freni boşalınca geri gitmeye başladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bu sırada sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir'in üzerine sürüklenerek altında kaldı. Kontrolden çıkan kamyon, ancak bir duvara çarparak durabildi.
6 YAŞINDAKİ ZEYNEP OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, küçük Zeynep Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Zeynep Demir'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)