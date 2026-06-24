Sokakta musallat olduğu kadının kardeşini öldürdü! Suriye sınırında yakalandı

Cinayetle sonuçlanan olaylar zinciri, evli olan Mustafa D.'nin sokakta 'görüp beğendiği' ve kendisi gibi evli olan N. isimli kadınla evlenmek istemesiyle başladı. N.'nin ve ailesinin bu talebi reddetmesi üzerine Mustafa D., aileyi hedef aldı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma, cinayetin adım adım geldiğini ortaya koydu. Fail Mustafa D.'nin, N.'ye gönderdiği mesajlarda niyetini açıkça belirterek, "Sen benimle evlenmiyorsun. Ben senin en sevdiğinin, kardeşinin canını alacağım" ifadeleriyle ölüm tehditleri savurduğu tespit edildi.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU

Tehdit mesajlarının ardından harekete geçen fail, 15 Haziran günü Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta motosikletiyle pusu kurdu. Mustafa D., otomobiliyle sokağa giriş yapan N.'nin 21 yaşındaki kardeşi Hazem Mohammet'i hedef aldı. Mohammet'in aracına kurşun yağdıran saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, 21 yaşındaki genç saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SINIR TEL ÖRGÜLERİNE 2 KİLOMETRE KALA YAKALANDI

Cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar, failin İstanbul'dan yola çıkarak Hatay tarafına geçtiğini ve sınırı aşarak kaçma hazırlığında olduğunu gösterdi. Bölgede tertibat alan ekipler, insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla Suriye'ye geçirilmeye çalışılan Mustafa D.'yi sınır tel örgülerine 2 kilometre kala tespit ederek gözaltına aldı.

KAÇIŞA YARDIM EDENLERE SERBEST BIRAKILDI

Sınır hattında yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle, Mustafa D.'nin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen akrabaları M.S. ve M.D. de polis ekiplerince yakalandı; gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Emniyetteki sorgusunda işlediği cinayeti itiraf eden Mustafa D., karşı tarafın da kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fail Mustafa D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçış sürecine yardım eden diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.