“Sokaklar Güvende” operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

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Karaman’da düzenlenen “Sokaklar Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince “Sokaklar Güvende” operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN MERKEZLİ İKİ İLDE OPERASYON

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Sokaklar Güvende’ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3’ü tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.