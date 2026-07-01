Sokak ortasında kurşun yağdırdı: "Bir süre ara verdi sonra devam etti"

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan 45 yaşındaki A.A., motosikletiyle işe gitmek üzere yola çıktığı esnada kendisini bekleyen kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vurulduktan sonra motosikletiyle kısa bir süre daha ilerlemeye çalışan A.A.'ya şüphelinin ateş etmeye devam ettiği iddia edildi. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, kanlar içinde yere yığılan talihsiz adama ilk müdahaleyi yaparak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen A.A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırının ardından yaya olarak kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

"SOKAĞIN BAŞINDA PUSU KURMUŞ"

Olayın dehşet verici anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde peş peşe duyulan silah seslerinin ardından A.A.'nın çevreden yardım istediği duyulurken, kasklı şüphelinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı anlar anbean kaydedildi. Yaşananlara tanık olan bir mahalle sakini, sabah saatlerinde 5-6 el silah sesi duyduklarını ve hemen cama koştuklarını belirtti. Görgü tanığı, "Sabah oğlumu işe gönderecektim. Silah seslerini duyunca hemen cama koştuk. Motosikletli kişiyi gördük. Motosiklet yan yatmıştı ama saldırgan ateş etmeye devam ediyordu. Yaralanan kişi 'Kalbim' diye bağırıyor, ambulans ve polis istiyordu. Biz de hemen ihbarda bulunduk. Toplam 5-6 el silah sesi duyduk. Bir süre ara verdi, ardından yeniden ateş etti. Motosiklet yan yatmış haldeyken bile ateş etmeyi sürdürdü, sonra kaçtı. Vurulan kişi motosikletle geliyordu. Sokağın başında pusu kurmuş. Vurulduktan sonra motosiklet sürüklenerek buraya kadar geldi" dedi. (DHA)