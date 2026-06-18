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Halk TV Türkiye Sokak ortasında iç çamaşırlı arama! Polislere 'kötü muamele' soruşturması

Sokak ortasında iç çamaşırlı arama! Polislere 'kötü muamele' soruşturması

Mersin'de polislerin durdurduğu bir vatandaşın sokak ortasında iç çamaşırına kadar soyunarak memurlarla tartıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine Başsavcılık, polisler hakkında 'kötü muamele' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Olay, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli polis ekipleri, cadde üzerinde 2 kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Bu arama işlemi sırasında yaşananlar sanal medya platformlarında paylaşıldı.

İÇ ÇAMAŞIRINA KADAR SOYUNDU

Sanal medyada yer alan görüntülere göre, polis ekiplerinin üst araması yaptığı 2 kişiden biri iç çamaşırına kadar soyundu. Söz konusu kişinin bu esnada ekipteki polis memurlarıyla tartıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI DUYURDU

Kayıtların ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık, polislerin üst araması sırasında 2 kişiye 'kötü muamelede' bulunduğu iddiası üzerine görevli polisler hakkında soruşturma başlattığını bildirdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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