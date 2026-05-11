Sokak ortasında kadın cinayeti!

Malatya'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen vahşet, Türkiye'de bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisini daha ekledi. Sokak ortasında eski eşi tarafından katledilen Feride Karakaya'nın ölümü bölgede büyük bir infiale neden oldu.

Yükselen kadın cinayeti verileri, kamuoyunda cezaların ağırlaştırılmasına yönelik talepleri bir kez daha en yüksek sesle gündeme getirdi.

SOKAK ORTASINDA AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Malatya'nın Akpınar Mahallesi'nde yaşandı. H.K. isimli şahıs, eski eşi 35 yaşındaki Feride Karakaya'nın sokakta önünü kesti. Yanında getirdiği av tüfeğini ateşleyen saldırgan, Karakaya’yı vurdu.

Dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Saldırgan, kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadının yanına giderek yakın mesafeden başına ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Feride Karakaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede tedaviye alınan Karakaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

KATİL ZANLISI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Vahşetin ardından katil zanlısı H.K., polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Cinayeti işlediği av tüfeğiyle birlikte ele geçirilen katil zanlısı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"CEZALAR AĞIRLAŞTIRILSIN"

Sokak ortasında işlenen bu vahşi cinayet, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Kadın cinayetlerinin durdurulamaması ve her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, toplumsal infiali artırdı.

Vatandaşlar, faillere verilen cezaların yetersizliğine dikkat çekerek yasaların en ağır şekilde uygulanmasını istedi. Kadın hakları savunucuları, caydırıcı düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

GEÇEN YIL BOŞANMIŞLAR

Feride Karakaya'dan geçen yıl boşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, Feride Karakaya'nın çocuklarına bakmadığını iddia ettiği belirtildi.

Saldırganın işlemleri sürerken cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 çocuk annesi Feride Karakaya'nın kısa süre önce Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladığı ve sabah işe gitmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Feride Karakaya'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pütürge ilçesinde toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)