Sokak ortasında bıçaklanmış halde bulunmuştu! Yargıtay'dan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kahramanmaraş’ta eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıp beraat eden Durdu Gevşek, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 17 Kasım 2021'de meydana gelen olayda, bir çocuk annesi Sevgi Gevşek yolda vatandaşlar tarafından ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve bıçaklandığı belirlenen genç kadın, karaciğer nakli yapılmasına rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan eşi Durdu Gevşek, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI" SAVUNMASI

Yargılama sürecinde suçlamaları reddeden Durdu Gevşek, eşinin tartışma sonrası kendi kendisini bıçakladığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu raporunda ise yaralanmanın hem kişinin kendisi hem de bir başkası tarafından yapılabileceği belirtildi. Mahkeme, Haziran 2022'de "somut delil yetersizliği" gerekçesiyle Durdu Gevşek ve suç delillerini yok etmekle suçlanan yakınlarının beraatine karar verdi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Sevgi Gevşek’in ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi beraat kararını bozdu. Bozma gerekçesinde; cinayet şüphelisi kocanın ambulans yerine akrabalarını aradığı, intihar etmek isteyen birinin yardım çığlıkları atarak sokağa kaçmasının ve tanıklara "Beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum" demesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Yargıtay'ın kararının ardından Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan Durdu Gevşek, "Ben vicdanen rahatım, bu suçu işlemedim" diyerek beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığı "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak duruşma salonunda tutukladı.

"5 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Duruşma sonrası gözyaşları içinde açıklama yapan anne Gül Nihal Yeşil, adaletin yerini bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kızım kanlar içinde 'Beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum' diye feryat etmişti. 5 yıldan beri bu anı bekliyordum. Bugünden sonra kızımın mezarına gidip 'Kızım yerinde rahat uyu, adalet yerini buldu' diyeceğim."