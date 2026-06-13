SMA'lı oğlunun fişini çekip intihar etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 44 yaşındaki Soner Ata, evinde ölü bulundu. Ata’nın SMA hastası 12 yaşındaki oğlu N.E.A. ise bağlı olduğu cihazın fişinin çekildiğinin belirlendi. SMA'lı çocuk, yoğun bakımda.

Olay, Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta meydana geldi. Eve gelen yakınları, Soner Ata’yı hareketsiz halde buldu. Aile üyeleri, Ata’nın SMA hastası oğlunun bağlı bulunduğu cihazın fişinin de çekildiğini fark etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Soner Ata’nın hayatını kaybettiğini belirledi. N.E.A. ise ilk olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından Soner Ata’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Ata için Derince Ulu Cami’de öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Soner Ata, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlık Şehitliği’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlk değerlendirmelerde, Soner Ata’nın oğlunun bağlı bulunduğu cihazın fişini çektikten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

SMA NEDİR? İLAÇLARIN MALİYETİ NE?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), kas kaybına ve hareket güçlüğüne yol açan genetik bir hastalık olarak biliniyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar Türkiye’de SGK kapsamında karşılanıyor. Ancak ailelerin sıkça bağış kampanyası düzenlediği gen tedavisi Zolgensma, yüksek maliyeti nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyor.

Tek doz uygulanan gen tedavisinin yurt dışındaki maliyeti milyonlarca doları buluyor. Bu nedenle birçok aile, çocuklarının tedaviye ulaşabilmesi için sosyal medya ve valilik izinli kampanyalar üzerinden bağış toplamaya çalışıyor. SMA hastası çocukların aileleri, tedaviye erken dönemde ulaşmanın hayati önem taşıdığını belirterek kamuoyundan destek istiyor.