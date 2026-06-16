Skandal iş ilanı: 'Dekolte giyim tarzını benimsemiş' asistan aranıyor! Astronomik maaş tepki çekti

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir firmanın Online iş arama platformunda verdiği "İdari Asistan" ilanı, kadın çalışanlarda aradığı tartışmalı kriterler ve teklif ettiği uçuk ücretle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yalnızca kadınlara yönelik açılan ilanda adayların "dekolte giyim tarzını benimsemiş, şık ve iddialı" olması açıkça talep edildi.

"ASIL AMAÇ NE?"

Alışılmışın dışındaki kriterleri gören sosyal medya kullanıcıları, "asıl amaç ne?" sorusunu sorarak firmaya sert tepki gösterdi.

Çevrim içi iş arama platformlarında yayımlanan ilan, ilk bakışta sigorta, yol ve yemek gibi standart çalışma koşullarını içeren sıradan bir personel alımı duyurusu izlenimi verdi.

İlan metninde başvuracak kişilerin kesin olarak 18-40 yaş aralığında olmasını isteyen firma, çalışanın giyim tarzına doğrudan müdahale eden ifadeler kullandı. Tepki çeken ilanda ayrıca kadın personelin "birlikte seyahat etmeye uygun olması" ve "gerekli durumlarda seyahatlerde eşlik etmesi" gerektiği belirtildi.

GİZLİLİK KOŞULU VE ASTRONOMİK MAAŞ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

En az 1 ay deneyimli bir idari asistan için teklif edilen aylık 75 bin TL ile 135 bin TL arasındaki astronomik maaş, ilana yönelik soru işaretlerini daha da derinleştirdi.

Yaş, kıyafet ve seyahat dayatmalarının yanında adaylardan "iş disiplini ve gizlilik kurallarına azami önem vermesi"nin istenmesi, yürütülecek faaliyeti kamuoyunda tartışmalı hale getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Online bir kariyer sitesinde paylaşılan kriterlerin sosyal mecralara düşmesiyle birlikte tepki dalgası hızla yayıldı.

Tartışmalı ilanın altına "Rezillik. Dekolte giyim tarzını benimsemiş kadın arıyorlarmış... Maaş aralığı dekolteye mi oranlı?" ve "18 yaşındaki birine dekolteyi şart koşmak doğru mu?" şeklinde binlerce eleştirel yorum yapıldı.