Siyasilerden Madımak mesajı: Bu acı hiç dinlemeyecek

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan ve 33 aydın, sanatçı ve yazarın yaşamını yitirdiği Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümünde yurt içi ve yurt dışında anma programları hazırlanırken siyasilerden de art arda anma mesajları geldi.

O mesajlar şu şekilde:

ÖZGÜR ÖZEL:

CHP lideri Özgür Özel, Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, katliamın hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"33 yıl geçti…

Ama Madımak'ta yakılan ateşin bıraktığı derin acı, ne hafızalarımızdan silindi ne de yüreklerimizden eksildi.

Birlikte yaşama irademizi, kardeşliğimizi ve insanlık değerlerini hedef alan Sivas Katliamı'nı lanetliyor; yaşamdan koparılan canlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Unutmadık, unutturmayacağız."

EKREM İMAMOĞLU:

Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından mesajı paylaşılan Ekrem İmamoğlu, katliamda yaşamını yitirenleri andı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta yaşanan katliamda hayatını kaybeden bütün canları rahmetle anıyorum.

Bu ülkenin yaşadığı derin acılar bize bir yol gösteriyor; asla ve asla kör karanlık akılların ürettiği nefretin ülkemizi sarmasına izin vermeyeceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden vazgeçmeyeceğiz."

MANSUR YAVAŞ:

Mansur Yavaş da Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz 1993…

Tarihimize kara bir leke, ortak vicdanımıza hiç dinmeyecek bir acı olarak kazınan Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum."

CEMİL TUGAY:



"33 yıl geçti; Madımak'ın yüreklerimizde bıraktığı acı hiç dinmedi... Tarihimizde kara bir leke olan Madımak Katliamı'nda yaşamdan koparılan tüm canları saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."

MURAT EMİR:

"33 yıl önce Madımak’ta yakılan o ateş, bugün hâlâ adaletsizlik rüzgârıyla can yakmaya devam ediyor.

Bu, sadece geçmişte kalmış bir katliam değil; faillerin özenle korunduğu, sırtının sıvazlandığı ve insanlığa karşı işlenen suçların "hayırlı olsun" denilerek zaman aşımıyla aklandığı kesintisiz bir utançtır.

Madımak Katliamı’nda yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygı ve özlemle anıyorum."

RESUL EMRAH ŞAHAN:

Resul Emrah Şahan, Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, katliamın çocukluğundan bu yana hafızasında derin bir yara olarak kaldığını belirtti.

Şahan, Madımak Oteli'nin vakit kaybedilmeden "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi ve ayrımcılık ile nefret söylemine karşı Ayrımcılıkla Mücadele Yasası çıkarılması çağrısında bulundu. TBMM'deki tüm siyasi partilere ortak irade çağrısı yapan Şahan, Madımak başta olmak üzere nefret suçlarının devletin resmi hafızasının parçası olması ve devlet törenleriyle anılması gerektiğini ifade etti.

Paylaşımını, "2 Temmuz'da yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygıyla, özlemle ve minnetle anıyorum" sözleriyle tamamladı.