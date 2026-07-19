Siyasetin düğümü bu çarşamba çözülecek: Özgür Özel'den iki kritik toplantı

CHP'de mutlak butlan kararına ilişkin dosyanın Yargıtay'a gönderilmesinin ardından gözler hem yüksek mahkemenin vereceği karara hem de Özgür Özel'in atacağı adımlara çevrildi. Adli tatil öncesinde karar çıkmaması halinde süreç Eylül ayına kalacak. Bu süreçte Özel'in gerçekleştireceği il başkanları ve Parti Meclisi toplantıları ise yeni parti tartışmaları açısından belirleyici olacak.

GÖZLER YARGITAY'IN VERECEĞİ KARARDA

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan dosyasını Yargıtay'a göndermesiyle temyiz süreci başladı. Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozması halinde CHP'de yeniden Özgür Özel yönetiminin göreve dönmesinin önü açılabilecek.

Ancak adli tatil öncesinde karar verilmesi için yalnızca bir iş günü bulunuyor. Yarın karar çıkmaması halinde dosyanın 1 Eylül sonrasına kalması bekleniyor. CHP kulislerinde farklı senaryolar konuşulurken, ağırlıklı beklentinin Yargıtay'ın mevcut kararı onayacağı yönünde olduğu ifade ediliyor.

ÖZEL ÖNCE İL BAŞKANLARINI, ARDINDAN PM'Yİ TOPLUYOR

Özgür Özel'in bu süreçte ilk durağı 20 Temmuz'da yapılacak il başkanları toplantısı olacak. Ardından 22 Temmuz'da Parti Meclisi'ni toplayacak olan Özel'in, yeni parti konusunda yol haritasını bu toplantılardan sonra netleştirmesi bekleniyor.

Özel'e yakın kurmaylar ise Yargıtay'dan kendi lehlerine bir karar beklemediklerini belirterek, yeni parti hazırlığından geri adım atılmayacağını savunuyor. Kurmaylar, bu sürecin parti tabanından ve seçmenden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ifade ediyor.

OLASI KARAR İÇİN ALTERNATİF SENARYOLAR MASADA

CHP kulislerinde konuşulan bir diğer ihtimal ise adli tatilin ardından Yargıtay'ın Özgür Özel yönetimi lehine bir karar vermesi. Bu olasılık nedeniyle bazı milletvekillerinin yeni parti sürecinde acele edilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdiği belirtiliyor.

Bu görüşü savunan isimler, yeni partinin kurulmasının ardından Yargıtay'dan farklı bir karar çıkması halinde yeni bir siyasi tablo ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve yol haritasının buna göre belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor.