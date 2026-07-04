Siyasetçiye "pislik" diyen vatandaş hakkında emsal karar: Yargıtay başka türlü gördü

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya paylaşımında bir siyasetçi için "pislik" ifadesini kullandığı gerekçesiyle "hakaret" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında emsal niteliğinde bir karar verdi. Daire, söz konusu ifadenin hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığına hükmederek yerel mahkemenin mahkumiyet kararını bozdu.

6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara'da yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir siyasetçi hakkında "pislik" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine hakkında "hakaret" suçundan dava açılan sanık, Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Sanık temyiz başvurusunda, Türk Dil Kurumu'na göre "pislik" kelimesinin "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" anlamına geldiğini belirterek, siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanması gerektiğini ve hakaret kastıyla hareket etmediğini savundu.

SİYASETÇİYE "PİSLİK" DİYEN VATANDAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "pislik" ifadesinin hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi. Kararın gerekçesinde, hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref ve saygınlığını hedef alan, küçük düşürmeye yönelik somut fiil veya olgu isnadı ya da sövme niteliğinde ifadelerin bulunması gerektiği vurgulandı.

YARGITAY BAŞKA TÜRLÜ GÖRDÜ

Yargıtay, kişilere yönelik her ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, somut olayda kullanılan "pislik" ifadesinin "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu, ancak hakaret suçunun unsurlarını taşımadığı sonucuna vardı. Bu gerekçeyle sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı bozuldu. (AA)