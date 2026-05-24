Sivas'ta minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Gürün ilçesinde, minibüs Kayseri-Malatya kara yolu üzerinde devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir hâlindeki minibüs, kontrolden çıkarak yola devrildi.
N.K'nin (48) kullandığı 26 KF 270 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla birlikte Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
