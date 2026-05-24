Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sivas'ta minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Gürün ilçesinde, minibüs Kayseri-Malatya kara yolu üzerinde devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sivas'ta minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son Güncelleme:

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir hâlindeki minibüs, kontrolden çıkarak yola devrildi.

N.K'nin (48) kullandığı 26 KF 270 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Hafriyat kamyonu yokuştan kayıp devrildi!Hafriyat kamyonu yokuştan kayıp devrildi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla birlikte Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sivas Minibüs Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro