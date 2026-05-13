Sivas'ta çiftçilere 'sarı pas' alarmı: Yüzde 50 verim kaybı riski var!

Sivas’ta son günlerde etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının yükselmesi, ekili tarım arazilerinde hastalık riskini artırdı. Sivas Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle sarı pas ve septorya kök çürüklüğü hastalıklarına karşı çiftçilere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

"HUBUBAT ALANLARINDA SARI PAS HASTALIĞI RİSKİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTMIŞTIR"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sinan Berk, son dönemlerde etkili olan yağışlardan dolayı sarı pas hastalığı riskinin oluştuğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İlimizde son dönemlerde etkili olan yağışların ve serin hava koşulları ile birlikte hububat alanlarında sarı pas hastalığı ve septorya kök çürüklüğü riski ciddi şekilde artmıştır. Bu hastalıklar yüksek ve sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve yetersiz hava sirkülasyonu olan alanlarda hızla yayılmaktadır. Unutulmamalıdır ki hastalık çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınan tedbirler verimi korur. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekip personelleri tarafından sezon boyunca arazi kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerimizin gelişmeleri yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Unutmayalım ki geç kalınan müdahale ürün kaybı demektir. Bereketli ve kayıpsız bir sezon diliyoruz.

"KÜLTÜREL ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Cihangir Bölücek ise pas hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında, "Çok değerli üreticilerimiz pas hastalıkları ile ilgili mücadelede birinci yapmamız gereken kültürel önlemler dediğimiz önlemleri almamız gerekiyor. Kültürel önlemler ekim normuna uymamız, sık ekimden kaçınmamız, dengeli gübreleme azotlu gübre fazla olduğu zaman hastalık yaygınlaşır sonuncusu ile dayanıklı çeşit toleranslı çeşit kullanmamız gerekiyor ve bu tüm tedbirleri aldıktan sonra hastalık yine hava şartlarına göre yağış varsa hastalık yaygınlaşıyorsa tarlamızı gezerek hastalığı gördüğümüz ilk anda mücadeleye başlamamız gerekiyor" dedi.

"PANTOLONUNUZA SARI RENKTE BULAŞMA OLUYORSA HASTALIK YAYILIYOR DEMEKTİR"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Banu Hasdemir de, tarlalarda görülen hastalıkların belirtilerine ve mücadele edilmediği takdirde oluşacak ciddi ekonomik kayıplara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: