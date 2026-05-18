Sivas'ta belediye çalışanı yürürken kurşun yağmuruna tutuldu: Hayatını kaybetti

Kan donduran olay, saat 11.30 sıralarında Sivas'ın Yıldızeli ilçesi meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi bünyesinde çalıştığı öğrenilen Abdullah Hasdemir, meydanda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Hasdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise saldırının ardından hızla olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Hasdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Hasdemir'in cansız bedeni Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)