Çamaşır yıkarken akıntı geldi... 13 yaşındaki Zerda'nın cansız bedeni bulundu, 15 yaşındaki Gülseren kayıp

Kızılırmak'ın kenarında çamaşır yıkayan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuk ve bir kadın aniden gelen kuvvetli akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan Zerda Şahin (13) boğuldu, Gülseren Şahin (15) ise kayboldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Gülistan Şahin (20) hastanede tedaviye alındı.

AKINTI ANİDEN GÜÇLENDİ

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyünde Kızılırmak'ta yaşanan olayda, şiddetli akıntıya kapılan üç kişiden ikisi kayboldu. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik işçi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Gülistan Şahin ile ailesiyle birlikte köye gelen Zerda Şahin (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada aniden güçlenen akıntıya kapıldı.

Çevrede bulunanların müdahalesiyle Gülistan Şahin sudan çıkarılarak kurtarıldı. Ancak iki çocuk akıntıda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 KAYIP!

Akıntıya kapılan Zerda Şahin'in cansız bedeni bulundu. Gülseren Şahin'i arama çalışmaları sürüyor. Çevredekiler tarafından kurtarılan Gülistan Şahin ise hastanede tedaviye alındı. (DHA-AA)