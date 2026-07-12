Sivas'ta aile yolculuğu kanlı bitti: Şarampole devrilen otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde sabah saat 08.00 sularında meydana gelen trafik kazası, bir aileyi parçaladı. Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde seyir halinde olan Uğur Akyar (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araçta bulunan 31 yaşındaki Derya Kaya Akyar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Meydana gelen feci kazada, sürücü Uğur Akyar ile araçta bulunan 24 yaşındaki Demet ve 16 yaşındaki Taha Akyar yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)