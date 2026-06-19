Boşanan genç çift site bahçesinde ölü bulundu: Balkondan önce kadın sonra erkek düşmüş!

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir sitenin bahçesinde, daha önce boşandıkları öğrenilen bir Şeyma Azın ve Semir Öner'in cansız bedenleri bulundu. İlk önce Şeyma Azın'ın ardından da Semir Öner'in balkondan aşağıya düştüğü belirlendi. Polisin şüpheli olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Çekmeköy’e bağlı Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde yan yana hareketsiz şekilde yatan bir kadın ve erkeği gören site sakinleri, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı çalışmaların ardından cansız bedenlerin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden kişilerin 31 yaşındaki Şeyma Azın ve 36 yaşındaki Semir Öner olduğu belirlendi. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ÖNCESİ TARTIŞMIŞLAR

Polis ekiplerinin mahallede ve bina genelinde yaptığı ilk incelemelerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Daha önce evli olan ve bir süre önce boşandıkları öğrenilen Şeyma Azın ve Semir Öner arasında, olaydan hemen önce bina içinde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma yaşandığı tespit edildi.

BALKONDAN DÜŞMÜŞLER!

Şeyma Azın ve Semir Öner'in 2023 yılında evlendikleri ve 3 ay önce anlaşamayarak boşandıkları ortaya çıktı.

Semir Öner'in apartman dairesine nasıl girdiği bilinmezken, ilk önce Şeyma Azın'ın ardından da Semir Öner'in aşağıya düştüğü belirlendi. Ekipler şüpheli ölümleri aydınlatmak için çalışmaya başladı. (AA, DHA)