Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Şişli'deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi

Şişli'deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Tedavi gören hastalar personeller tarafından tahliye edilirken, can kaybı olmadığı öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Şişli'deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar tedbir amacıyla tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

YOĞUN BAKIMDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 17.15 sıralarında Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun bakımdan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören hastane personeli durumu yetkililere bildirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Şişli'deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi - Resim : 2

HASTALAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin büyümesi üzerine hastane personeli, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaları güvenli alanlara taşımak için harekete geçti. İçeride bulunan hastalar, güvenli bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale ettiTokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale etti

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, yoğun bakım ünitesinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hastane Yangın Şişli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro