Şişli'deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar tedbir amacıyla tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

YOĞUN BAKIMDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 17.15 sıralarında Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun bakımdan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören hastane personeli durumu yetkililere bildirdi.

HASTALAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin büyümesi üzerine hastane personeli, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaları güvenli alanlara taşımak için harekete geçti. İçeride bulunan hastalar, güvenli bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, yoğun bakım ünitesinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)