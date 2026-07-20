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Halk TV Türkiye Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu!

İstanbul Şişli'de Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin birkaç gündür bölgede olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu!

İstanbul’un Şişli ilçesinde, sabah saatlerinde Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda, çevredekiler hareketsiz yatan birini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Yapılan ilk tespitlerde cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.

Üzerinden herhangi bir kimlik bilgisi çıkmayan şahsın, ilk bulgulara göre birkaç gündür aynı noktada olduğu tahmin ediliyor.

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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız beden, ölüm nedeninin netleşmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek ve olayın arka planını aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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