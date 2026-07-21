Şişli’de sokak ortasında kadına şiddet! Yürürken arkasından yaklaşıp yumrukladı

İstanbul Şişli’de akşam saatlerinde meydana gelen olay, izleyenlerin kanını dondurdu. Yolda kendi halinde yürüyen talihsiz kadın, arkasından gelen şahsın gaddarca saldırısına uğradı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde yaşandı. 59 yaşındaki Sabahat A., sokakta yürüdüğü sırada arkasından bir kişinin yaklaştığını fark edemedi. Şüpheli, kadının başına aniden sert bir yumruk attı.

Başına aldığı darbenin etkisiyle savrulan ve dengesini kaybeden Sabahat A., önce yol kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı, ardından sert şekilde yere düştü. Aksi bir durum yaşamamak için bir süre sonra güçlükle ayağa kalkan kadının, arkasını dönüp kaçan saldırganın ardından çaresizce baktığı görüldü. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; Sabahat A.’nın sokakta yürüdüğü, arkasından hızla yaklaşan şahsın kadının kafasına yumruk indirdiği ve talihsiz kadının araca çarparak yere kapandığı anlar net bir şekilde yer aldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Henüz kimliği belirlenemeyen ve olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.