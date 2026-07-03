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Halk TV Türkiye Şişli'de 'Deniz Göktaş' yasağı: Komedyene destek vermek isteyenlere polis ablukası

Şişli'de 'Deniz Göktaş' yasağı: Komedyene destek vermek isteyenlere polis ablukası

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup Şişli'de polis ablukasına alındı. Kaymakamlıkça ilçede bir günlük eylem yasağı ilan edildi.

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Şişli'de 'Deniz Göktaş' yasağı: Komedyene destek vermek isteyenlere polis ablukası

"Ölü Deniz" isimli politik hicvin yoğun olduğu gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Deniz Göktaş'a destek amacıyla Şişli'de bir araya gelen grup, polis ekiplerince ablukaya alındı.

Ayrıca ilçe genelinde yürüyüş ve açık alan etkinlikleri bir gün süreyle yasaklandı.

MAÇKA PARKI BARİKATLARLA KAPATILDI

Saat 20.00 sıralarında Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun (FKF) etkinliği öncesinde; polis ekiplerince Maçka Demokrasi Parkı ve çevresi barikatlarla kapatıldı.

Parkta bir araya gelenler adeta polis ablukasına alınırken Şişli Kaymakamlığı tarafından da dikkat çeken bir karar açıklandı.

Şişli'de 'Deniz Göktaş' yasağı: Komedyene destek vermek isteyenlere polis ablukası - Resim : 1

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ETKİNLİKLER YASAKLANDI EYLEM İPTAL EDİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kaymakamlıktan gönderilen yazıda; ilçe sınırları içerisindeki meydan, cadde, sokak ve parklarda düzenlenecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri dahil tüm açık ve kapalı alan etkinlikleri 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bir gün süreyle yasaklandı.

Yasak kararının ardından FKF, Deniz Göktaş'a destek amacıyla düzenlemek istediği eylemin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Şişli Kaymakam
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