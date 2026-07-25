Şişli'de binanın duvarı düştü; deprem oldu sandılar

Olay, saat 17.00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairenin dış duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri de bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu.

Çöken duvarın bulunduğu dairede 97 yaşındaki bir kadının yalnız yaşadığı, ancak olay sırasında yazlıkta bulunduğu öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Yan binadaki bir iş yerinde çalışan Ceylan Ceylan, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir anda çok şiddetli bir gürültü geldi, biz deprem oluyor sandık. Sonra yan binanın balkonunun çöktüğünü gördük. Demirler bizim iş yerimize de zarar verdi. Çok korktuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Balkonu çöken dairede yaşayan 97 yaşındaki teyze de yazlıkta olduğu için evde değildi."

Ceylan, daha önce bitişikteki binanın yıkımı sırasında da çevredeki yapılarda hasar oluştuğunu öne sürerek, yaşanan mağduriyetin aylardır giderilmediğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)