Şişli kayyumu yüzlerce kız öğrenciyi kapı dışarı etti

Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, 145 kişilik Fatma Girik Kız Öğrenci Yurdu temmuz ayında kapatıldı. Kararın ardından öğrenciler tahliye edilirken, yeni eğitim dönemi öncesinde barınma sorunu yaşayan çok sayıda öğrenci çözüm bekliyor.

ÖĞRENCİLER YURTSUZ KALDI

İstanbul Şişli'de uzun yıllardır üniversite öğrencilerine hizmet veren 145 kişilik kapasiteli Fatma Girik Kız Öğrenci Yurdu, Şişli belediyesinin kayyum yönetimi döneminde alınan kararla temmuz ayında kapatıldı. Kararın ardından yurtta kalan öğrencilerin tahliye edildi.

"BARINMA SORUNU EĞİTİM HAKKINI DA ETKİLİYOR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü Dr. Önder Uçar, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunlarının eğitim hayatını da doğrudan etkilediğini söyledi.

Artan kira fiyatları ve yurt kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle öğrencilerin eğitimlerini sürdürmekte zorlandığını belirten Uçar, özellikle belediye yurtlarının dar gelirli ailelerin çocukları açısından önemli bir alternatif olduğunu ifade etti. Uçar, kadın öğrencilerin güvenli barınma imkanlarına erişiminin eğitimde fırsat eşitliği açısından kritik önemde olduğunu dile getirdi.

KAPATILMA GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal ise kayyum yönetimi döneminde öğrenci yurdunun yanı sıra bazı sosyal destek uygulamalarının da sona erdirildiğini belirtti. Kartal, ücretsiz öğrenci abonman desteği, okul beslenme programı, ücretsiz ulaşım ve kadınlara yönelik gece ulaşım hizmetlerinin kaldırıldığını söyledi.

BAŞKA BİR FİRMAYA MI KİRALANDI?

Yurdun kapatılma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını kaydeden Kartal, yurdun başka bir firmaya kiralandığı yönünde iddialar bulunduğunu, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla belediyeye dilekçe verdiklerini ve öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik kendilerine herhangi bir planın iletilmediğini ifade etti.