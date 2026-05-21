Türkiye Şişli Belediyesi'nde kayyumlar geçidi: İkinci kayyuma da kayyum atandı

Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Ayhan Terzi'nin görevi sadece 7 gün sürdü. Terzi'nin yerine Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna atandı. Terzi ise Güngören Kaymakamlığı görevine getirildi.

Şişli Belediyesi'nde bir hafta içinde ikinci kez kayyum değişikliği yaşandı. Daha önce Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye kayyum yönetimine geçmişti. Şahan'ın yerine ilk olarak Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ YÖNETİM DEĞİŞTİ

Cevdet Ertürkmen, 7 gün önce başkan vekilliği görevinden alındı. Onun yerine 11 Mayıs'ta İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayhan Terzi, bu atamadan bir gün sonra Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Ancak Ayhan Terzi'nin bu görevi sadece 7 gün sürdü.

TERZİ'NİN YERİNE ALİ İKRAM TUNA ATANDI

Terzi'nin görevden alınmasının ardından Şişli Belediye Başkan Vekilliği'ne Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. T24'ün haberine göre, Ayhan Terzi ise Güngören Kaymakamı olarak görev yapacak.

