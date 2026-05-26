Sırtına demir saplanan işçi kurtarılamadı

Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çalışan işçi Abdullah Türk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Yan binanın korkuluklarına düşen Türk, sırtına demirin saplanmasının ardından müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP YAN BİNAYA DÜŞTÜ

Türk, düştüğü yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üzerine düştü. Kazada sırtına demir saplanan işçi kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

DOKTORDAN İLK MÜDAHALE

Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri, sırtına saplanan demiri keserek ağır yaralı Türk'ü sıkıştığı yerden çıkardı.

SIRTINDAKİ DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, Abdullah Türk'ü sırtına saplanan demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

GENÇ İŞÇİ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Türk hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(DHA)