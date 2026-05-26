Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sırtına demir saplanan işçi kurtarılamadı

Sırtına demir saplanan işçi kurtarılamadı

Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatı katında çalışan inşaat işçisi Abdullah Türk (25), dengesini kaybederek yan binanın demir korkuluklarının üzerine düştü. Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sırtına demir saplanan işçi kurtarılamadı

Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çalışan işçi Abdullah Türk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Yan binanın korkuluklarına düşen Türk, sırtına demirin saplanmasının ardından müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP YAN BİNAYA DÜŞTÜ

Türk, düştüğü yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üzerine düştü. Kazada sırtına demir saplanan işçi kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

DOKTORDAN İLK MÜDAHALE

Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri, sırtına saplanan demiri keserek ağır yaralı Türk'ü sıkıştığı yerden çıkardı.

SIRTINDAKİ DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, Abdullah Türk'ü sırtına saplanan demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bir işçi ölümü daha! Malatya'da akıma kapılan inşaat işçisi hayatını kaybettiBir işçi ölümü daha! Malatya'da akıma kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

GENÇ İŞÇİ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Türk hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İş Cinayeti İşçi Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro