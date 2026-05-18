Şırnak Üniversitesi'nde büyük skandal: Rektörün 'itaat eden' kadrosu atandı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın, sosyal medya hesabından TBMM’deki milletvekillerini ve Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımlarda bulunduğu iddia edilmişti.

Rektör Alkış'ın, "TBMM'de işe yaramaz, vasıfsız, sadece el kaldırıp indiren münafık milletvekilleri havlayıp kudursa da, Şırnak Üniversitesi'nin iradeli ve dirayetli rektörü olarak üniversitemizi sadakat libasıyla zırhlanan kişilerle yükseltmeye ve ilerletmeye devam edeceğim. Ben, eski Cumhuriyet'in hastalıklı, kokuşmuş o çürük düzeninin Rektörü değilim!” ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

'İTAAT EDEN' DETAYI

Rektör Alkış'ın, üniversitenin öğretim üyesi kadrolarına atayacağı kişileri "kendisine biat eden sadakatli kişiler" diye tanımladığı, isimlerini tek tek vererek kimleri hangi kadroya atayacağını 15 günlük ilan süresi dolmadan duyurduğu da iddia edilmişti.

Rektör Alkış'ın "Tam itaatle ve sadakatle bana bağlı olanları ödüllendirip terfi ettireceğim" dediği ifade edilmişti.

İddialara yanıt veren Prof. Dr. Alkış, söz konusu Facebook hesabının kendisine ait olduğunu reddetmişti.

ATAMALAR YAPILDI

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Alkış'ın ilan süresi dolmadan atayacağını belirttiği kişilerin ataması yapıldı.

Atanan isimlerin 14 Mayıs 2026 tarihinde cübbelerini giydikleri ve Alkış ile toplu fotoğraf çekildikleri görüldü.

HANGİ İSİMLER VAR?

Alkış tarafından açıklanan dokuz kişilik öğretim üyesi listesi şöyle: