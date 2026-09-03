Sıpasını ararken kaybolan Kadife'yi polisler buldu: Sahibi sosyal medyadan öğrendi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Orhan Figan, "Kadife" adını verdiği eşeğini gece saat 02.00 sularında kaybetti. Çobanın sabah saatlerinde durumu bildirmesiyle Figan aramaya başladı.

DRONLA TARADI, İZ BULAMADI

Figan çevrede her noktayı kontrol ettikten sonra dron çıkararak havadan tarama yaptı. Muhtara ve arkadaşlarına haber vermesine karşın eşeğine ulaşamadı.

Yaşadıklarını anlatan Figan, arama sürecini şöyle aktardı:

"Her yeri aradım ama eşeği bulamadım. 'Dron yardımıyla bulurum' diye dronu getirdim baktım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca da artık ümidi kesmiştim."

SOSYAL MEDYADAN BULUP KAVUŞTU

Umudunu yitirdiği sırada bir arkadaşı gece saatlerinde mesaj atarak eşeği bulduğunu söyledi. Arkadaşının gönderdiği sosyal medya linkinde Figan, Kadife'nin polis çekicisiyle Pursaklılar yediemin otoparkına götürüldüğünü gördü.

Figan "Arkadaşım 'eşeğini buldum' diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. 'Nereden buldun?' dedim, 'yediemin otoparkında' dedi, dalga geçiyor sandım. Bir baktım, gerçekten benim eşek. Linki görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. 112'den de, önce inanmadılar, telefonu kapattılar, dalga geçtiğimi sandılar. Sonra tekrar bir daha aradım, 'tamam dediler, biz de öyle bir ihbar gördük senin eşek Pursaklılar yediemin otoparkında' dedi." diyerek o mucize anı aktardı.

1246 LİRA CEZA KESİLDİ

Otoparka giden Figan, polislerin eşeğin yemini ve suyunu verdiğini gördü. Ancak hayvanını teslim alabilmek için 1246 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

"Polis arkadaşlar sağ olsun, eşeğin yemini ve suyunu vermişler. Polisler, 'eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım' dediler. Cezamın fişini kestiler, eşeğimi teslim ettiler."

YAVRUSUNU ARAMAK İÇİN SÜRÜYÜ TERK ETMİŞ

Kadife'nin sürüden ayrılma sebebi de ortaya çıktı. Figan, Kadife'nin sıpasını başka bir sürüye göndermişti. Davar eşeği olan Kadife yavrusunu bulmak için sürüyü terk etmişti. Figan eşeğinin neden bu kadar kıymetli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Benim için eşeğin bu kadar kıymetli olmasının nedeni sürüyü bırakmamasıdır. Bu davar eşeğidir. Eşeğimin sıpasını başka bir sürüye gönderdim. Eşeğim de yavrusunu bulmak için gitmiş. Normalde bu eşek kesinlikle davarı bırakmaz. Bu yüzden kaçmış, sağ olsun yediemin otoparkına götürmüşler. Ben de 1246 lira ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım."

'BİR DAHA BÖYLE EŞEK BULAMAYIZ'

Eşeğini kaybettiği süreçteki üzüntüsünü paylaşan Orhan Figan, bundan sonraki planını gülerek özetledi:

"Bir daha böyle bir eşek bulamayız diye moralim bozuldu. Çünkü davar eşeği bulmak zor. Eşeğimi artık sağlam kazığa bağlayacağım, en sökülmeyecek ağaca bağlayacağım. O da artık akıllandı gitmiyor, çekiciye binmemek için gitmiyor."

(AA)