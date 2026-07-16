Siparişlere yetişemiyorlar: Tek tek elle toplanıyor, hiçbir katkı maddesi olmadan üretiliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde olgunlaşmadan dalından elle toplanan yeşil cevizler, katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle reçele dönüştürülüyor. El Cevaz markasıyla yurt içi ve yurt dışına ulaşan ürün, bu yıl iki katına çıkan üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ceviziyle ünlü Adilcevaz'da yetiştiriciler, henüz olgunlaşmamış cevizleri dalından tek tek elle topluyor. Üretim tesisine getirilen cevizler kabukları soyulduktan sonra 10 ila 15 gün boyunca suda bekletiliyor.

Suda bekleme sürecini tamamlayan cevizler kazanlarda kaynatılarak pancar şekeriyle tatlandırılıyor. Dinlendirme aşamasının ardından kavanozlara doldurulan reçel, paketlenerek tüketime hazır hale geliyor. Üretimin her aşamasında katkı ve koruyucu madde kullanılmıyor.

"SADECE PANCAR ŞEKERİ, CEVİZ, SU VE BAHARAT KULLANIYORUZ"

İşletme sahibi Barış Göl, üretim sürecinin son derece zahmetli olduğunu belirterek "Katkı ve koruyucu madde kullanmadığımız için ürünlerimiz tamamen doğaldır. Sadece pancar şekeri, ceviz, su ve baharat kullanıyoruz" dedi.

Göl, ürünlerinin beş yıldızlı otellerde, kahvaltı salonlarında ve gurme satış noktalarında yer aldığını vurguladı.

AVRUPA'DAN ASYA'YA İHRACAT

El Cevaz markasıyla hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına ürün gönderen Göl, "Avrupa'da beş ülkeye, Asya'da 5-6 ülkeye ve Rusya'ya ürün gönderiyoruz. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden de satış yapıyoruz" diye konuştu.

Göl, ceviz reçelinin astım, bronşit ve guatra iyi geldiğini de sözlerine ekledi.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKTI

Önceki yıllarda 20 ila 30 ton üretim yaptıklarını anlatan Göl, fason üretime yönelik talebin artmasıyla bu yıl kapasitelerini iki katına çıkardıklarını açıkladı. Göl, "Memleketimizin adını Türkiye'nin dört bir yanında duyurmak ve katma değer oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

(AA)