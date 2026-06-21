'Sipariş gecikti' tartışması kavgaya döndü! Motokuryeler ile işverenler birbirine girdi, 10 gözaltı

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Olay, gece saat 01.30 sıralarında Bursa İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, gıda satışı yapan iş yeri sahipleri, müşterilerden gelen "siparişler geç kalıyor" şikayetleri üzerine çalıştıkları motokuryelerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI, YARALILAR VAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaşanan arbedede 5 motokurye hafif şekilde yaralandı. Yaralı kuryeler, tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HUSUMET HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

Taraflar arasındaki gerginlik hastanede de son bulmadı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde karşı karşıya gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Hastanedeki kavgaya polis ekipleri ve güvenlik görevlileri anında müdahale ederek olayları kontrol altına aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayların ardından polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 5 motokurye ile 5 işvereni gözaltına aldı. Toplam 10 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI

Caddede yaşanan hareketli anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı ve polisin araya girdiği anlar yer aldı. (DHA)