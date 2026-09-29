Sinop’ta sanat rüzgarı! 12 ülkeden 25 sanatçı aynı sergide buluştu

20. yılında “Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi” temasıyla gerçekleştirilen Sinopale - Uluslararası Sinop Bienali’nin 10. edisyonu, Eski Askeri Gazino Binası’nda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 26 Eylül Cumartesi günü küratör konuşmaları ve performanslar da gerçekleştirildi. Belirsizlik dönemlerinde dayanışmanın önemini merkeze alan sergi, 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçının Sinop’ta yerel zanaatkarlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte ürettikleri eserlerden oluşuyor. Sergi ve etkinlikleriyle 15 Kasım’a kadar devam eden Sinopale 10, izleyicileri günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında bilgi üretmenin, karar vermenin ve birlikte yaşamanın farklı yollarını düşünmeye davet ediyor.

2006’da gerçekleşen ilk edisyonunun ardından yirmi yılı geride bırakan Sinopale - Uluslararası Sinop Bienali, 2 Eylül-15 Kasım 2026 tarihleri arasında 10. edisyonuyla sanatseverlerle buluşuyor. Sinopale 10’un eş-küratörlüğünü Deniz Kırkalı, Mariam Natroshvili, Marina Fokidis ve Melih Görgün üstleniyor.

Yerel katılımı, imece temelli üretim modeli ve ulusal ve uluslararası sanatçılarla kurduğu işbirlikleri sayesinde Sinop’u, çağdaş sanatın önemli buluşma noktalarından biri hâline getiren bienal aynı zamanda çağdaş sanatın ağırlıklı olarak Avrupa merkezli dolaşım ağlarına dayanan yerleşik yapısına alternatif, daha kapsayıcı ve çok merkezli bir yaklaşım benimsiyor.

FARKLI COĞRAFYALARDAN SANATÇILAR SİNOPALE’DE BULUŞUYOR

Avrupa’nın yanı sıra Gürcistan, Güney Kore, Kazakistan, Venezuela gibi farklı coğrafyalardan sanatçıları programına dahil eden bienalde, Gürcistan’dan Mariam Natroshvili’nin eş-küratör olarak katılımı da bu yaklaşımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu tercih, Sinopale’nin farklı coğrafyalar arasında yeni ilişkiler kurma ve çağdaş sanatın dolaşım kanallarını çeşitlendirme yönündeki iradesini yansıtıyor.

Türkiye’nin en köklü çağdaş sanat bienallerinden biri olan Sinopale, sanat üretimini sergi açılışından çok önce başlatan süreç odaklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Hazır işlerin sergilenmesi yerine, tüm eserlerin Sinop’ta ve Sinoplularla birlikte üretildiği bienalde uluslararası sanatçılar, yerel zanaatkârlar, topluluklar ve gönüllüler birlikte çalışarak ana sergi için üretim yapıyor.

SERGİ VE ETKİNLİKLER 15 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

Bu yıl 2 Eylül’de üretim süreciyle başlayan Sinopale 10, yaklaşık üç haftanın ardından bu sürecin ürünü olan sergisini 25 Eylül’de Eski Askeri Gazino Binası’nda ziyarete açtı. Bienalin, Sinoplu bir balıkçının sözünden ilham alan bu yılki başlığı “Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi”, sanatseverleri günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında bilgi üretmenin, karar vermenin ve birlikte yaşamanın farklı yollarını düşünmeye davet ediyor.

Sinop’un denizle kurduğu tarihsel ilişki, bienalin çıkış noktalarından birini oluşturuyor.

Karadeniz'in güvenli limanlarından biri olarak bilinen Sinop’ta yaklaşan bir fırtına, çoğu zaman, önce denizin ve balıkçıların davranışlarında kendini gösterir. Teknelerin limana sığınmaya başlaması, değişen koşulların habercisidir. Sinopale 10 bu gözlemden hareketle, belirsizlik dönemlerinde dayanışmanın, birlikte üretmenin ve yerel bilgi biçimlerinin önemine dikkat çekiyor. İmece anlayışını merkezine alan Sinopale 10 aynı zamanda, izleyiciyi sanat üretiminin kimler tarafından, hangi bilgi ve deneyimlerle şekillendiğini yeniden düşünmeye çağırıyor.

Sinopale 10 süresince sergiye paralel olarak düzenlenen performanslar, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve kamusal etkinlikler, başta Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Sinop Mimarlar Odası Binası olmak üzere kentin farklı noktalarına yayılıyor.

Bienal, paralel etkinlikler kapsamında Avusturya merkezli Viyana İklim Bienali ve Brunnenpassage ile geliştirilen ve Sinop ile Avrupa’daki kültür kurumları arasında kamusal çıktılara dayalı sanatsal üretim ve değişim süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası bir işbirliği projesine de ev sahipliği yapıyor.

SİNOPALE 10’A KATILAN SANATÇILAR

Adina Mocanu, Aleksi Soselia, Ali Kazma, Angela Bonadies, Angelo Plessas, Anna Dziapshipa, Anuar Duisenbinov, Ayesha Hameed, Burak Kabadayı, Collectif MASI, Evrim Kavcar, Eylem Ertürk, Ezgi Tok, Fisherwomxn, Giorgi Khasaia, İpek İpekçioğlu, Kadir Kayserilioğlu, Loopntale, Natalia Nebieridze, Paky Vlassopoulou, Paloma Proudfoot, Serkan Aka ve Tanja Ostojić.