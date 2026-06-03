Sınıfta kalınca müdür yardımcısını ölümle tehdit etti: 'Sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah'

İstanbul’da sınıfta kaldığı için okulun müdür yardımcısına, daha önce bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma öğretmeni örnek gösterip, "Sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah" diyerek tehdit mesajı atan lise öğrencisi hakkında mahkeme okul değiştirme, 3 ay öfke kontrolü eğitimi ve rehabilitasyon kararı verdi.

SORUMLULUK SINAVINDA KALDI, TEHDİT MESAJI ATTI

Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığı görevini yürüten 49 yaşındaki Ö.A., kendisini mesaj yoluyla tehdit eden 11. sınıf öğrencisi H.D'den şikayetçi oldu.

Müdür yardımcısı Ö.A., Tuzla Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadesinde, geçen sene 8 dersten başarısız olan H.D.'nin, haziran ve eylül aylarındaki sorumluluk sınavlarında 7 dersi geçtiğini ancak edebiyat dersinden kalarak sınıfta kaldığını anlattı.

"SONUN FATMA HOCA GİBİ OLMAZ İNŞALLAH, YAKINDA GÖRÜŞECEGİZ"

Sınıfta kalan lise öğrencisi H.D., 24 Mart tarihinde müdür yardımcısı Ö.A.'ya WhatsApp'tan tehdit içerikli bir mesaj gönderdi. Ö.A., ifadesinde öğrencinin kendisine attığı, "Sevindin mi hoca, 1 seneyi daha çöp ettin, sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşecegiz" yazılı korkunç mesajı ve sonrasını şu sözlerle aktardı:

Ben bu mesaja cevap vermedim ve polis merkezine geldim. H.D'nin mesajda belirttiği Fatma Hoca, Çekmeköy Mesleki Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak şehit edilen öğretmendir. H.D'nin bana zarar vereceğini düşünüyorum. Can güvenliğim tehdit altındadır. Bu sebeple uzaklaştırma kararı talep ediyorum.

"H.D. İSİMLİ ŞAHISTAN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Müdür yardımcısı Ö.A., sınav notlarının kendisi tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığını belirterek ifadesini şöyle sürdürdü:

H.D'nin sınav notlarını ben sadece sisteme girmekle görevliyim. Öğretmenler tarafından sınav sonucunda verilen notları değiştirmem mümkün değildir. Ancak H.D. sınav notlarını benim yüksek girebileceğimi düşünerek, bu şekilde tehditte bulunmaktadır. Yaşanan olayda ben kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. H.D. ile aramızda fiziki temas olmadı. H.D. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.

Müdür Yardımcısı Ö.A, öğrenci H.D. hakkında tedbir uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine de başvurdu.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA VE REHABİLİTASYON KARARI

Müdür yardımcısının talebini inceleyen mahkeme, H.D.'nin 3 ay boyunca öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi amaçlayan eğitim ile rehabilitasyon programlarına katılmasına, ayrıca meslek edinme kursuna gitmesine hükmetti.

Mahkeme, lise öğrencisinin aynı çevreyle bağının sürmesi durumunda "suça sürüklenme" riskinin önüne geçilemeyeceğini vurgulayarak okulunun değiştirilmesine karar verdi.

Kararda, müdür yardımcısının anlatımına göre, şiddet riskinin yoğunluğunun tedirgin edici seviyede olduğu ve acil tedbir alınması gerektiği aktarıldı.

Çocuğu cezalandırmak yerine suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmanın esas olduğu belirtilen kararda şu değerlendirmelere yer verildi: