Singapur'da yaşayan Mohammad Shahrom Mahat (44) ve eşi Mastura Natasha Malek (40), çocukalrı Seth (6) ve Nadine (5) ile birlikte kara yoluyla Türkiye'ye seyahat etmek için evlerini ve arabalarını sattı.

Aile, devlete ait bir sosyal konut dairesini ve Suzuki marka otomobilini elden çıkararak yaklaşık 100 bin Singapur doları (3 milyon 563 bin 688 TL) bütçe oluşturdu. Altı ay sürmesi planlanan yolculuğa Toyota Hilux pikap ile çıkan aile, şu an Malezya'nın Penang adasında karavan yapımının tamamlanmasını bekliyor.

ON YILDIR PLANLIYORLARDI

Çift, bu kararın ani bir heves olmadığını vurguluyor. Shahrom ve Natasha, yolculuğu on yıl önce planlamaya başladıklarını, daha önce de karavan gezileri yaptıklarını söyledi:

"Bu dürtüsel bir karar değil, uzun soluklu bir planlamanın sonucu. Yolculuğu finanse etmek için daireyi satmak zorundaydık ama bu adımı atmak çok fazla planlama ve cesaret gerektirdi"

Ailenin yolculuğunun ilk hedefi Fas'tı ancak dairelerini zamanında satamayınca rotayı Türkiye olarak değiştirdiler.

İPEK YOLUNU TAKİP EDEREK GELECEKLER

Singapur'dan yola çıkan aile Malezya, Tayland, Laos, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşmayı planlıyor. Haziran ayına kadar Çin'e varmayı hedefliyorlar:

"Gün gün ilerliyoruz. Şimdilik serbest ve esnek bir planımız var."

ÇOCUKLAR İÇİN ŞİMDİ YA DA HİÇ

Yolculuğun zamanlaması da bilinçli bir tercih. Büyük çocukları Seth, 2027'de ilkokula başlayacak. Çift, kararlarını şöyle açıkladı:

"İkimiz de gençleşmiyoruz, çocuklar da bu kadar küçük kalmayacak. İleride bizimle bu şekilde vakit geçirmeyecekler."

Shahrom serbest çalışan bir fotoğrafçı ve yolculuk boyunca işini sürdürmeye devam edecek. Natasha ise 10 yıldır özel eğitim terapisti olarak çalıştığı işinden ayrılarak mola verdi. Çocuklarına yolda evden eğitim veren çift, onlara günlük tutturuyor:

"Çocuklara bu dünyada ne kadar çok güzellik olduğunu göstermek istiyoruz. Kültürler, diller, yemekler..."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Ailenin 3 Mayıs'ta Instagram hesabından paylaştığı yola çıkış videosu kısa sürede 247 binden fazla izlendi ve 4 bini aşkın beğeni aldı. TikTok hesapları @_fatstarfish üzerinden yolculuğu belgelemeye devam eden aile, bu ilgiyi beklemediklerini belirtti.

Shahrom, "Başkalarına ilham vermek için yola çıkmadık, tamamen kendimiz için yapıyoruz. Amacımız sadece çocuklarımız için bu anıları kayıt altına almaktı" dedi.

Singapur'a döndüklerinde geniş aileleriyle kalacak olan çift, ileride yeni bir ev almayı planlıyor. Türkiye'ye geldikten sonra ne yapacaklarından ise henüz emin değiller.

"Türkiye'den sonra akışına bırakacağız" dediler.