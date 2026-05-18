Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı

11 Haz 2026 – 19 Tem 2026 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Milli Takım için, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ''Türkler Geliyor'' isimli bir marş yayınladı.

Marş yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı marşı beğenmedi. Marşı beğenmeyenler arasında yandaş gazeteci Türker Akıncı da yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı, "Milli takım için yaptığı şarkı inanılmaz kötü. Gerçekten kötü. Keşke gerçek dostları söyleseymiş." ifadelerini kullandı.

MADDE MADDE SIRALADI

Akıncı, şarkının kötü olma sebebini ise maddeler halinde sıraladı:

Bir yerlere mesaj iletme kaygısı.

Hem mehter olsun,

Hem muhafazakarlar sevsin,

Hem Atatürkçüler sevsin gibi gibi kaygılarla şarkı şarkılıktan çıkıyor.

Oysa ki dümdüz "bir oluruz yolunda" desen 25 yıldır unutulmaz.

YORUM SAYISINI BEĞENİ SANMIŞTI

Marşın yayınlandığı ilk gün yorum sayısını beğeni sanan Akçıl'ın "Her şeyi anlarım, trend, like, yüksek izlenme tamam ama 3 saatte 19 bin like tarihimizde çok azdır" paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.