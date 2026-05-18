Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı

Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı

Yandaş gazeteci Türker Akıncı, Sinan Akçıl'ın A Milli Takım için çıkardığı ''Türkler Geliyor'' isimli marşına "İnanılmaz kötü" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı, marşın kötü olma sebeplerini madde madde sıraladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı

11 Haz 2026 – 19 Tem 2026 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Milli Takım için, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ''Türkler Geliyor'' isimli bir marş yayınladı.

Marş yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı marşı beğenmedi. Marşı beğenmeyenler arasında yandaş gazeteci Türker Akıncı da yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı, "Milli takım için yaptığı şarkı inanılmaz kötü. Gerçekten kötü. Keşke gerçek dostları söyleseymiş." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı - Resim : 1

MADDE MADDE SIRALADI

Akıncı, şarkının kötü olma sebebini ise maddeler halinde sıraladı:

  • Bir yerlere mesaj iletme kaygısı.
  • Hem mehter olsun,
  • Hem muhafazakarlar sevsin,
  • Hem Atatürkçüler sevsin gibi gibi kaygılarla şarkı şarkılıktan çıkıyor.
  • Oysa ki dümdüz "bir oluruz yolunda" desen 25 yıldır unutulmaz.

Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı - Resim : 2

Milli Takım için peş peşe marş yayımladılar: Sinan Akçıl Erdoğan'a dinlettiMilli Takım için peş peşe marş yayımladılar: Sinan Akçıl Erdoğan'a dinletti

YORUM SAYISINI BEĞENİ SANMIŞTI

Marşın yayınlandığı ilk gün yorum sayısını beğeni sanan Akçıl'ın "Her şeyi anlarım, trend, like, yüksek izlenme tamam ama 3 saatte 19 bin like tarihimizde çok azdır" paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Sinan Akçıl'ın milli takım marşını yandaş gazeteci de beğenmedi! Nedenlerini madde madde yazdı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Gazeteci
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro