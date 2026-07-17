Silivri'de vahşet! Köpeğin üzerine aracını sürdü: Tutuklandı
Silivri'de aracını sokak köpeklerinin üzerine sürerek bir köpeğin ölümüne neden olan 61 yaşındaki sürücü A.K., sosyal medyadaki görüntüler sonrası yakalandı. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanan sürücü cezaevine gönderildi.
İstanbul Silivri'de Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki A.K. isimli sürücü, hafif ticari aracıyla sokak köpeklerinin üzerine kasten sürerek bir köpeğin ölümüne neden oldu. Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ
Dün öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından, sürücünün köpeklerin üzerine aracını sürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
"HAYVANLARI KORUMA KANUNU" KAPSAMINDA TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 yaşındaki A.K., çıkarıldığı mahkemece "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. (DHA)