Silivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu: 3 kişi dumandan etkilendi

Silivri'nin Yenimahalle bölgesinde saat 13.50 sularında başlayan otluk alan yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ilerlememesi için bölge halkı da hortumlarla su sıkarak ekiplerin müdahalesine destek verdi.

HAVADAN VE KARADAN DEV MÜDAHALE

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesini önlemek amacıyla bölgede geniş çaplı bir söndürme operasyonu başlatıldı. Karadan yürütülen yoğun çalışmalara 70 itfaiye aracı ve 300 personelin yanı sıra ilçe belediyelerine ait çok sayıda su tankeri katılarak alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yangın söndürme helikopteri ise alevlere havadan müdahale ederek destek sağladı. Olası yaralanma ve dumandan zehirlenme vakalarına karşı, olay yerinde tedbir amaçlı 7 ambulans ve 21 sağlık personeli de hazır bekletildi.

150 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin çalışması ve bölge halkının yardımıyla alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 150 hektarlık otluk alanın kül olduğu belirlendi. Yoğun dumanın kapladığı bölgede dumandan etkilenen 3 vatandaşa, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi. (DHA)