Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyede görev yapan bazı kamu personeli ile bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

Soruşturma dosyasında, belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihaleler, doğrudan temin işlemleri, festival ve organizasyon harcamaları ile reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek-içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı.

Soruşturma doğrultusunda 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve belediyeyle ticari ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan Başkan Turgut dahil 19 kişi adliyeye sevk edildi. (DHA)