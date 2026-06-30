Şile Belediyesi'ne operasyonda 13 kişi tutuklandı! Haluk Levent'in kardeşi de aralarında

Şile Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından gözaltına alınan toplam 18 kişiden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burak Doğan'ın X platformu üzerinden aktardığı bilgilere göre; tutuklanan bu isimler arasında sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de yer alıyor.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adliyedeki işlemlerin ardından mahkeme heyeti, dosyada adı geçen diğer isimlerin durumunu da karara bağladı. Hakkında tutuklama kararı verilen 13 kişinin dışındaki 4 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi'ne yönelik adli sürecin ilk adımı 10 Temmuz 2025 tarihinde atıldı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51,88 oy alarak belediyeyi 1994 yılından sonra ilk kez CHP’ye kazandıran Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve beraberindeki bazı belediye bürokratları düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürece tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, operasyonların hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu savunarak, atılan adımları belediyelere yönelik bir "itibarsızlaştırma algısı" yaratma çabası olarak nitelendirdi.

26 ARALIK 2025: SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Başsavcılık, aylar sonra soruşturmanın kapsamını genişleterek 26 Aralık 2025 tarihinde ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 kişiden 22'si emniyet güçlerince gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 15 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilenler arasında, ilk operasyonda adli kontrolle serbest bırakılan Aslı Kotan ile belediye bürokratlarından Tonguç Çoban da yer aldı.

19 HAZİRAN 2026: 342 GÜNLÜK İDDİANAMESİZ TUTUKLULUK TBMM KÜRSÜSÜNDE

Soruşturmadaki tutukluluk halleri devam ederken, dosyanın yaklaşık bir yıldır iddianamesiz sürdürülmesi Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’ın ve diğer belediye yöneticilerinin 342 gündür iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmasını meclis kürsüsünden eleştirdi. Bayraktutan, tutukluluğun bir cezalandırma aracına dönüştürüldüğünü belirterek yargılamanın bir an önce başlaması çağrısında bulundu.

Süreçte tutuklu bulunan Tuncay Tolga Özçakmak ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, kaçma şüphesi bulunmamasına rağmen gizli tanık beyanlarıyla cezaevinde tutulduğunu vurgulayarak ailesinin ve kendisinin mağdur edildiğini belirtti ve "Bu zulüm artık son bulsun, iddianamem derhal hazırlansın" ifadelerini kullandı.

26 HAZİRAN 2026: İDDİANAME BEKLENİRKEN ÜÇÜNCÜ DALGA VE YENİ GÖZALTILAR

İddianamenin hazırlanmasına yönelik çağrılardan yalnızca bir hafta sonra, 26 Haziran 2026 tarihinde soruşturmada üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu aşamanın daha önceki operasyonlarda elde edilen dokümanların yanı sıra, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan kişilerin beyanları ve 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadeler doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek şu resmi açıklamayı yayımladı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/115381 soruşturma numaralı dosyada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Rüşvet, İrtikap ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından yürütülmekte olan, yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yapmış olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında; birinci ve ikinci dalga operasyonlarından sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtları ile şüphelilerin hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi neticesinde; 6 farklı eylemde daha soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesine ulaşılan 18 kişi hakkında İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 21 adreste 26.06.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama, yakalama, el koyma işlemleri uygulanmış ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."