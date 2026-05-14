Silahlı yağmadan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari yakalandı

Türkiye'de, çeşitli suçlar işleyen ve bu suçlardan yargılanıp, haklarında verilen cezalar da kesinleşen çok sayıda hükümlü, uzun yıllar adaletten kaçmayı başarıyor.

Bu süreçte "firari hükümlü" konumuna düşen şahısların, emniyet birimleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında saklandıkları yerlerde yakalanan hükümlüler, cezaevlerine gönderiliyor.

27 YIL 9 AY HAPİSLE ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bu çalışmalar kapsamında yakalandı.

Hakkında "silahlı yağma" suçundan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (51), saklandığı adresin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)