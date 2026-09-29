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Halk TV Türkiye Silah sahiplerine SMS’li uyarı

Silah sahiplerine SMS’li uyarı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, okullarda meydana gelen saldırıların ardından silah güvenliğine yönelik yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 7 ilde ruhsatlı silah sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapıldı.

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Silah sahiplerine SMS’li uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, il emniyet müdürlükleri tarafından ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun’un da aralarında bulunduğu 7 ilde ruhsat sahiplerine SMS gönderildi. Ayrıca 4 ilde yeni ruhsat ve ruhsat yenileme başvurularında yazılı tebligat uygulaması başlatıldı.

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"KİLİTLİ YERLERDE MUHAFAZA EDİNİNİZ"

İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, ruhsatlı silahların özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı, kullanamayacağı güvenli ve kilitli yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

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SİLAH SAHİPLERİNE SMS GÖNDERİLDİ

Ruhsat sahiplerine gönderilen bilgilendirme mesajlarında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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