Silah sahiplerine SMS’li uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, il emniyet müdürlükleri tarafından ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun’un da aralarında bulunduğu 7 ilde ruhsat sahiplerine SMS gönderildi. Ayrıca 4 ilde yeni ruhsat ve ruhsat yenileme başvurularında yazılı tebligat uygulaması başlatıldı.

"KİLİTLİ YERLERDE MUHAFAZA EDİNİNİZ"

İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, ruhsatlı silahların özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı, kullanamayacağı güvenli ve kilitli yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

SİLAH SAHİPLERİNE SMS GÖNDERİLDİ

Ruhsat sahiplerine gönderilen bilgilendirme mesajlarında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.”