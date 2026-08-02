Siirt'te sokak ortasında kan aktı: 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Batı Mahallesi Kasaplar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

MUSA T. VE ABDULKERİM K. KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kavgada açılan ateş sonucu Musa T. ile Abdulkerim K., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

YARALILARI ÇEVREDEKİLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olayın ardından yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar Musa T. ve Abdulkerim K., çevrede bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alınırken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (DHA)