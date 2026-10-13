Sigara satışında QR dönemi başlıyor! Yaş tespiti bu şekilde yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında kimlikle yaş doğrulama döneminin geleceğini ifade etmiş, kişisel veri tedirginliği nedeniyle bu yöntem çokça tepki toplamıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı sağlık düzenlemesi kapsamında, sigara satışlarında kimlik doğrulama sisteminin nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Taslakta yer alan modele göre, 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışını engellemek amacıyla elektronik sistem veya cihazlar kullanılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre taslakta, 2017 yılında yapılan Küresel Gençlik Tütün Araştırması'nın sonuçlarına da yer verildi. Araştırmaya göre, 13-15 yaş grubunda halen sigara kullanan öğrencilerin yüzde 73,3'ü, 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen market ve bakkal gibi yerlerden rahatlıkla sigara satın alabildi.

QR KODLA YAŞ DOĞRULAMASI YAPILACAK

Taslakta üzerinde durulan modele göre, ilgili kamu otoritesi tarafından oluşturulan QR kod, sigara satın alan kişinin telefonuyla okutulacak. Sistem, kişinin T.C. kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek.

Bu yöntemle satıcıya kişinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgilerinin aktarılmadan yalnızca yaş doğrulamasının yapılması hedefleniyor. Uygulamanın market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden yapılan satışlarda da devreye alınması değerlendiriliyor.

BİR YILLIK UYUM SÜRECİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Düzenleme taslağına göre, tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını ve günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarını denetlemek amacıyla elektronik bir sistem oluşturulacak. Sistemin geliştirilerek bir yıl içinde uygulamaya alınması öngörülüyor.

Elektronik sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.