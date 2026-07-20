Sigara cezaları rekor kırdı: 5 yılda kesilen toplam ceza dudak uçuklattı

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İstanbul’da gerçekleştirilen denetimler ve bu denetimlerde uygulanan cezai yaptırımların yıllara göre dağılımı şu şekilde:

2022: 218 bin 157 işletme denetlendi, yasağa uymayan 3 bin 210 işletmeye toplam 22 milyon 263 bin 642 lira ceza kesildi.

2023: 379 bin 826 işletme denetlendi, ihlal tespit edilen 3 bin 26 işletmeye 33 milyon 47 bin 275 lira para cezası uygulandı.

2024: 308 bin 567 işletme incelendi, yasağı çiğneyen 4 bin 950 işletmeye 154 milyon 579 bin 277 lira ceza verildi.

2025: 332 bin 192 işletme denetimden geçti, kurallara uymayan 8 bin 305 işletmeye 278 milyon 960 bin 429 lira yaptırım uygulandı.

Bu yılın ilk dönemi: Yılın ilk 6 ayında 110 bin 405 denetim gerçekleştirilirken; ocak-mayıs döneminde yasağı ihlal eden 6 bin 479 işletmeye 205 milyon 816 bin 371 lira idari para cezası kesildi.