Şifalı diye sürdü cayır cayır yandı! Bilmediği ot daha da beter etti

Tokat’ta menisküs ameliyatından çekinen 60 yaşındaki Sati Buz, diz ağrısı için “şifalı” diye sarıldığı mayıs otu nedeniyle ikinci derece yanık oluşunca hastaneye kaldırıldı. Erzurum’a sevk edilen Buz’un tedavisi sürüyor.

ŞİFALI DİYE SÜRDÜ CAYIR CAYIR YANDI!

Menisküs yırtığı nedeniyle doktorların ameliyat önerisini kabul etmeyen Buz, çevresinden duyduğu tavsiyeler üzerine yaylada topladığı mayıs otunu dövüp bacaklarına sardı.

Streç filmle sardığı otu gece boyunca bacağında tutan Buz, sabaha karşı şiddetli ağrı ve yanma hissetti. Buz, uygulamanın ardından bacaklarında şişlik ve derin yanıklar oluşunca yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından ise ileri tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

BİLMEDİĞİ OT DAHA DA BETER ETTİ

Yaşadıklarını anlatan Buz, ağrı nedeniyle yanlış bir yöntem denediğini belirterek pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Gece 12’de sardım, sabah 7’de açtım. Ayaklarım şişmişti. Menisküs ameliyatından korktuğum için otu sardım. Meğer kendimi yakmak için yaylaya çıkmışım. Çok pişmanım. Doktordan başkasına güvenmeyin.”

"OTA GÜVENENLERİN SONU YİNE DOKTORDA BİTİYOR"

Tedavi sürecini takip eden Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi uzmanlarından Emre Nohutçu ise benzer vakalara dikkat çekerek yanlış uygulamaların ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Nohutçu, “Ota güvenenlerin sonu yine doktorda bitiyor. Bilimsel bir tarafı yok. Bilmediğimiz otlar cildi yakabiliyor” ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

Buz’un tedavisinin sürdüğü ve gerekirse deri nakli (greft) uygulanabileceği belirtildi. (AA)

MAYIS OTU (ANTHEMİS COTULA) NEDİR?

Halk arasında ağrılara iyi geldiği kulaktan kulağa yayılan bitkisel formüller, dikkatsiz kullanıldığında geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Mayıs otu da uzmanların "kesinlikle cilde doğrudan temas ettirilmemeli" diye uyardığı bitkiler aslında yer alıyor.

Mayıs otu nedir ve neden bu kadar tehlikeli? İşte detaylar...

Halk arasında "kokulu papatya", "yabani papatya" veya "köpek rezene" gibi onlarca farklı isimle bilinen Mayıs otu, papatyagiller ailesine ait tek yıllık otsu bir bitkidir. Görüntü olarak tıbbi (gerçek) papatyaya çok benzese de, ezildiğinde çıkardığı keskin ve hoş olmayan ağır kokusuyla ondan ayrılır.

Anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrasya bölgesi olan bu bitki, günümüzde Amerika ve Okyanusya kıtalarına da yayılarak yol kenarlarında, çayırlarda ve boş tarlalarda agresif bir şekilde üreyen istilacı bir tür haline gelmiştir.

Mayıs otu, gerçek papatya ile karıştırılmamalıdır. Gerçek papatyanın aksine çiçeklerinin altında zarımsı pullar bulunmaz ve cilde temas ettiğinde ciddi tahriş edici özelliğe sahiptir.

Tarihte (özellikle 19. yüzyıl Amerika'sında) sıtma gibi hastalıklara karşı kullanılmaya çalışılan ve hatta bu yüzden kontrolsüzce ekilen Mayıs otu, günümüzde tıp dünyası tarafından "potansiyel olarak zehirli" kabul ediliyor.

Bitkinin yaprakları ve gövdesi, doğrudan çıplak tenle temas ettiğinde kontakt dermatit adı verilen ağır bir cilt reaksiyonuna yol açar. Ezilerek bacağa sürülmesi durumunda, ciltte dakikalar içinde şiddetli yanma, kızarıklık, kaşıntı ve su toplama meydana gelebilir.

Evcil Hayvanlar İçin de Tehlikeli: Sadece insanlarda değil; köpek, kedi ve at gibi canlılarda da kusma, ishal, iştahsızlık ve uzun süreli temaslarda kanama eğilimlerine yol açtığı bilinmektedir.

Uzmanlar, kulaktan dolma bilgilerle doğadan toplanan bitkilerin doğrudan cilde sürülmemesi veya kaynatılarak içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları bir kez daha uyarıyor. Eklem ve diz ağrısı çeken kişilerin bitkisel çözümler yerine mutlaka bir ortopedi veya fizik tedavi uzmanına başvurması gerekiyor.