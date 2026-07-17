Şiddetli rüzgara meydan okuyup dağın zirvesine ulaştılar

Dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar, zirve yolculuğuna 3 bin 200 metre rakımdaki ana kampla başladı.

Minibüslerle geldikleri kampta bir süre dinlenen dağcılar, ardından zirveye doğru tırmanışa geçti.

ZİRVEYE YAKLAŞTIKÇA ŞARTLAR AĞIRLAŞTI

Rotanın ilerleyen bölümlerinde irtifayla birlikte ağırlaşan hava koşulları, dağcılara zor anlar yaşattı.

Özellikle zirveye yaklaştıkça etkisini artıran sert rüzgar, zaman zaman görüş mesafesini düşürürken, sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk hava dağcıları zorladı.

Olumsuz hava şartlarına karşı rehberler eşliğinde tırmanışı sürdüren dağcılar, 5 bin 137 metreye ulaştı. Zirvede fotoğraf çekilen dağcılar, şiddetini artıran rüzgara rağmen manzarayı izledi. (DHA)

TÜRKİYE'NİN ZİRVESİ AĞRI DAĞI, DAĞCILARIN GÖZDESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, her yıl yerli ve yabancı yüzlerce dağcıyı ağırlıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında yer alan ve volkanik yapısıyla dikkat çeken dağ, özellikle yaz aylarında düzenlenen zirve tırmanışlarıyla doğa ve macera tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Yılın büyük bölümünde kar ve buzullarla kaplı olan Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için dağcılar genellikle 4 ila 5 gün süren etaplı bir tırmanış gerçekleştiriyor. Yaz döneminde hava koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarında zirve denemeleri yoğunlaşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ZİRVESİ

Sönmüş bir stratovolkan olan Ağrı Dağı, yalnızca yüksekliğiyle değil, zirvesindeki kalıcı buzullarıyla da öne çıkıyor. Bölge, manzarası ve zorlu parkurları sayesinde profesyonel dağcıların yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.