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Halk TV Türkiye Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Cumartesi beklenen sağanak, şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! AKOM gök gürültülü sağanak geçişini duyururken sıcaklık değerlerindeki sert düşüşü de açıkladı. Hafta içi 34 dereceyi gören sıcaklık değerleri 7 derece birden düşecek.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek
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İstanbul hafta içinde 34 dereceyi bulan bunaltıcı sıcakların ardından ferahlayacak. Sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı hava dalgası kapıya dayandı. İBB AKOM, haftalık İstanbul hava durumu raporunda cumartesi günü için beklentilerini paylaştı.

AKOM uzmanları hafta sonu 7 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek sıcaklık değerleri ve kuvvetli yağışa karşı uyarı yaptı.

ŞİDDETİ BİR ARTIP BİR AZALARAK İSTANBUL'U ESİR ALACAK

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul cuma gününü akşam saatlerinde 25 derece ile tamamlarken sıcaklık gece saatlerinde 22 dereceye kadar inecek.

Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Resim : 1

Nem oranı yüzde 45-90 arasında değişirken, poyraz yönünden saatte 5 ila 20 kilometre hızla rüzgar esecek. Gün içinde İstanbul'da yağış beklenmezken takip eden gün sağanak esir alacak.

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Megakentte, 4 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Resim : 3

Yağışların yer yer kuvvetli şekilde görüleceği, metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Açıklamada, hafta boyunca 30-34 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü yaklaşık 27 dereceye kadar gerileyeceği belirtilirken, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.

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Cumartesi günü beklenen yağışın, pazar gününden itibaren etkisini kaybetmesi ve güneşli havanın yeniden hakim olması bekleniyor.

Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Resim : 5

AKOM'un tahminlerine göre pazar 28, pazartesi 29, salı 29, çarşamba 30 ve perşembe günü en yüksek sıcaklık 29 derece olacak.

Şiddeti bir artıp bir azalarak İstanbul'u esir alacak! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Resim : 6

Haftalık Hava Tahmin Raporu

Tarih / Gün / Sıcaklık Hava Durumu Yağış Miktarı

04.07.2026 CUMARTESİ


MİN: 21°C MAX: 27°C

 GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU

YAĞIŞ MİKTARI


10-25 KG ARASI

05.07.2026 PAZAR


MİN: 20°C MAX: 28°C

 AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI


YAĞIŞ BEKLENMİYOR

06.07.2026 PAZARTESİ


MİN: 19°C MAX: 29°C

 AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI


YAĞIŞ BEKLENMİYOR

07.07.2026 SALI


MİN: 20°C MAX: 29°C

 AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI


YAĞIŞ BEKLENMİYOR

08.07.2026 ÇARŞAMBA


MİN: 21°C MAX: 30°C

 AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI


YAĞIŞ BEKLENMİYOR

09.07.2026 PERŞEMBE


MİN: 21°C MAX: 29°C

 AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI


YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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