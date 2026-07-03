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İstanbul hafta içinde 34 dereceyi bulan bunaltıcı sıcakların ardından ferahlayacak. Sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı hava dalgası kapıya dayandı. İBB AKOM, haftalık İstanbul hava durumu raporunda cumartesi günü için beklentilerini paylaştı.

AKOM uzmanları hafta sonu 7 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek sıcaklık değerleri ve kuvvetli yağışa karşı uyarı yaptı.

ŞİDDETİ BİR ARTIP BİR AZALARAK İSTANBUL'U ESİR ALACAK

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul cuma gününü akşam saatlerinde 25 derece ile tamamlarken sıcaklık gece saatlerinde 22 dereceye kadar inecek.

Nem oranı yüzde 45-90 arasında değişirken, poyraz yönünden saatte 5 ila 20 kilometre hızla rüzgar esecek. Gün içinde İstanbul'da yağış beklenmezken takip eden gün sağanak esir alacak.

Megakentte, 4 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların yer yer kuvvetli şekilde görüleceği, metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Açıklamada, hafta boyunca 30-34 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü yaklaşık 27 dereceye kadar gerileyeceği belirtilirken, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.

Cumartesi günü beklenen yağışın, pazar gününden itibaren etkisini kaybetmesi ve güneşli havanın yeniden hakim olması bekleniyor.

AKOM'un tahminlerine göre pazar 28, pazartesi 29, salı 29, çarşamba 30 ve perşembe günü en yüksek sıcaklık 29 derece olacak.

Haftalık Hava Tahmin Raporu