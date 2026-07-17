Sıcaktan kavrulduk: 2026 Haziran'ı tarihe geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Haziran ayına ait Sıcaklık Analiz Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre, 1991-2020 dönemi normallerinde 21,8 derece olan haziran ayı ortalama sıcaklığı, 2026 yılında 0,5 derece artış göstererek 22,3 dereceye ulaştı. Verilerin raporlanmaya başladığı 1971 yılından bu yana elde edilen veriler ışığında, geride bıraktığımız haziran ayı son 56 yılın en sıcak 11'inci haziranı olarak tarihe geçti.

CİZRE KAVRULDU, ARDAHAN DONDURDU

Haziran ayında kaydedilen ekstrem sıcaklık verileri de raporda yer aldı. Buna göre ay boyunca Türkiye'de en düşük sıcaklık eksi 1,4 derece ile Ardahan'da tespit edilirken, en yüksek sıcaklık tam 43,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Ayrıca haziran ayı içerisinde 1 yeni ekstrem minimum sıcaklık değeri de kayıtlara eklendi.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIK TABLOSU

Raporun bölgesel analizlerinde, bazı illerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği görüldü. Marmara Bölgesi'nde 23,2 derece, Ege Bölgesi'nde ise 24,5 derece ortalama sıcaklık kaydedildi. Özellikle her iki bölgenin kıyı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Güneydoğu Anadolu 27,9 derece ile en sıcak ortalamaya sahip bölge oldu. Akdeniz'de ise Antakya çevresi normallerin altında kalırken, bölge genelinde 24,4 derecelik ortalama ölçüldü.

İç Anadolu 19,6 derece, Karadeniz 20,5 derece ve Doğu Anadolu 19,2 derece bölgelerinde sıcaklıklar genel itibarıyla mevsim normalleri civarında seyretti. (DHA)