Sıcaklık 6 derece daha üzerine koyacak: 32 il yağmurla nefes alacak
Sıcaklık yurt genelinde artacak Karadeniz'in iç kesimlerinde ise 6 derece daha üzerine koyacak. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde normalin üzerinde seyretmesi beklenirken 32 il yerel kuvvetli yağmurla biraz nefes alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-10 Haziran tarihlerini kapsayan günlük ve haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtilirken, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri için 6 derecelik ek bir artış uyarısı yapıldı.
Yurt genelinde mevsim normallerinde ya da mevsim normalleri üzerinde sıcaklık beklenirken 32 ilde yerel sağanak geçişlerinin etkili olacağı açıklandı.
SICAKLIK 6 DERECE DAHA ÜZERİNE KOYACAK
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarında Karadeniz’in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece arasında bir artış yaşanacak. Diğer bölgelerde ise termometrelerin mevcut seviyelerini koruması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarların genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, denizlerde herhangi bir fırtına beklentisi bulunmuyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, iç bölgelerde sıcaklıkla birlikte gelişen bulutlanma yağışları tetikleyecek.
32 İL YAĞMURLA NEFES ALACAK
Haftalık ve günlük tahmin haritalarına göre, 32 ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yağış beklenen iller şunlardır:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Bolu, Kastamonu, Karabük, Amasya, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Malatya, Muş, Van, Tunceli ve Bingöl.
Paylaşılan saatlik tahmin grafiklerine göre yağış hareketliliği şu şekilde seyredecek:
04 Haziran Perşembe Sabah (06:00-12:00): Yağışlar ilk olarak Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevresinde başlayacak.
04 Haziran Perşembe Öğle (12:00-18:00): Sistem en geniş yağış yayılımına ulaşacak. İç Anadolu'nun tamamı (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Trakya hattında yerel kuvvetli yağışlar görülecek.
04 Haziran Perşembe Akşam (18:00-24:00): Yağmur bulutları yurdun iç kesimlerinden çekilerek Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuna yoğunlaşacak.
05 Haziran Cuma Gece (00:00-06:00): Yağışlı kütleler etkisini büyük oranda yitirecek. Sadece Doğu Karadeniz kıyıları ve kuzeydoğu sınır hattında yerel geçişler görüldükten sonra hava açacak.
Yetkililer, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında oluşabilecek yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 11°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısı kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu yerel sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,50 m. Görüş: İyi.