Sıcaklık 6 derece daha üzerine koyacak: 32 il yağmurla nefes alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-10 Haziran tarihlerini kapsayan günlük ve haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtilirken, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri için 6 derecelik ek bir artış uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde mevsim normallerinde ya da mevsim normalleri üzerinde sıcaklık beklenirken 32 ilde yerel sağanak geçişlerinin etkili olacağı açıklandı.

SICAKLIK 6 DERECE DAHA ÜZERİNE KOYACAK

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarında Karadeniz’in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece arasında bir artış yaşanacak. Diğer bölgelerde ise termometrelerin mevcut seviyelerini koruması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarların genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, denizlerde herhangi bir fırtına beklentisi bulunmuyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, iç bölgelerde sıcaklıkla birlikte gelişen bulutlanma yağışları tetikleyecek.

32 İL YAĞMURLA NEFES ALACAK

Haftalık ve günlük tahmin haritalarına göre, 32 ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağış beklenen iller şunlardır:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Bolu, Kastamonu, Karabük, Amasya, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Malatya, Muş, Van, Tunceli ve Bingöl.

Paylaşılan saatlik tahmin grafiklerine göre yağış hareketliliği şu şekilde seyredecek:

04 Haziran Perşembe Sabah (06:00-12:00): Yağışlar ilk olarak Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevresinde başlayacak.

04 Haziran Perşembe Öğle (12:00-18:00): Sistem en geniş yağış yayılımına ulaşacak. İç Anadolu'nun tamamı (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Trakya hattında yerel kuvvetli yağışlar görülecek.

04 Haziran Perşembe Akşam (18:00-24:00): Yağmur bulutları yurdun iç kesimlerinden çekilerek Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuna yoğunlaşacak.

05 Haziran Cuma Gece (00:00-06:00): Yağışlı kütleler etkisini büyük oranda yitirecek. Sadece Doğu Karadeniz kıyıları ve kuzeydoğu sınır hattında yerel geçişler görüldükten sonra hava açacak.

Yetkililer, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında oluşabilecek yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 11°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısı kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu yerel sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,50 m. Görüş: İyi.